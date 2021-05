Bakterid ja seened sisenevad vesinikutehnoloogiasse

Üks põhjustest, miks vesinikuenergeetika veel kulukas, on see, et üldjuhul kasutatakse nii kütuseelementides kui elektrolüüserites katalüsaatorina haruldast ja kallist metalli – plaatina. Kuid loodusel on oma lahendus varuks: ensüümid, mida nimetatakse hüdrogenaasideks. Need suudavad vesiniku muundumist väga kiiresti ja peaaegu ilma energiakadudeta katalüüsida.