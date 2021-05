Eesti ettevõte arendab kaamerat, mis võimaldab isesõitvatel autodel paremini «näha»

«Tunnustame Eesti ettevõtet LightCode Photonics OÜ läbimurdelise tehnoloogia potentsiaali eest, mis võib olulisel määral edasi viia satelliitnavigatsiooni abil töötavate isesõitvate autode arengut,» kommenteeris kõrgetasemeline žürii, kus on esindatud maailma juhtivad innovatsiooniliidrid, nagu Euroopa Kosmoseagentuur ja lennukitootja Airbus.

Kiirelt kasvav autonoomsete sõidukite turg toetub erinevatele sensortehnoloogiatele, mille hulgas on seni domineerinud lidari 3D laserskaneerimine. Kuigi lidarit tuntakse tehnoloogia viimase sõnana, ei ole see praktiline ega kättesaadav suurele osale autonoomsete sõidukite turust. Oma disaini ja keerukuse tõttu jääb see liiga suureks, hapraks ning kalliks igapäevaelu edendavate teenusrobotite jaoks, mida rakendada näiteks linnahoolduses, tervishoius ja eramajapidamistes.

LightCode Photonics’i tegevjuhist asutaja Heli Valtna (PhD) meeskond annab robotitele 3D-nägemise originaalse, kvantoptikast inspireeritud valguse kujundamise põhimõtte järgi, mis võimaldab astuda sammu kõrvale kõrgtehnoloogilisest võidurelvastumisest aina suurema pikslite arvuga detektorite poole. Ettevõte kasutab oma tehnoloogias olemasolevate madala resolutsiooniga detektorite suurt potentsiaali, tõstes valgusteaduse ja tarkvara abil nende jõudluse tasemeni, mis on vajalik selleks, et muuta robotite liiklemine täpseks ja turvaliseks.

«Järgmise põlvkonna 3D kaamerad saavad olema oluliselt parema olukorra tuvastusvõimega kui oleme harjunud madala resolutsiooniga sensorite puhul. Erinevalt lidaritest ei vaja need liikuvaid osi olukorrateadlikkuse saavutamiseks ning jõuavad üsna pea järgi tippklassi lidaritele,» sõnas Valtna.

LightCode Photonics’i tarkvarapõhine 3D kaamera toob praktilise lahenduse kuni 90 protsendile autonoomsete sõidukite turust, pakkudes suurimat väärtust just kiireima kasvuga teenusrobotite sektorile. Ettevõtte lubadus ulatuslikult raputada kogu autonoomse mobiilsuse sektorit taskukohase 3D kuvamise tehnoloogiaga on püüdnud juba nii mõnegi maailma juhtiva tehnoloogiaettevõtte tähelepanu, kes uue tehnoloogia vastu huvi on üles näidanud.

Ettevõte kaasas eelseemne faasi investeeringu 425 000 eurot riskikapitalifondide United Angels VC ja Superangel juhtimisel. Investeeringus osales ka nimekaid ingelinvestoreid, nagu Martin Villig, Taavi Kotka, Ragnar Sass ja Sten Tamkivi. «On ilmselge, et robotid peavad nägema seda maailma, milles nad tegutsevad. Mulle avaldab suurt muljet, kuidas LightCode selle ulmeküsimuse juba täna ära lahendab ja päriselt. Mõnes mõttes võibki öelda, et tarkvara on välja söömas lasereid,» kommenteeris Tamkivi.