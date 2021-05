Uuring: igal kümnendal Eesti inimesel on taskus üle 900 euro maksev telefon

57 protsenti ostjatest valivad telefoni hinnaklassis 150-500 eurot ning soovivad, et sellel oleks vastupidav aku (33 protsenti), kvaliteetne kaamera (29) ja suur mälumaht (26).

«Võib öelda, et Eesti inimesed teavad väga täpselt, mida ühelt healt nutitelefonilt oodata. Ajastul, kus mobiilne internet, sotsiaalmeedias olemine ja kvaliteetsete fotode tegemine on personaalse meelelahutuse igapäevane osa, on vastupidav aku, rohkete funktsioonidega kaamerasüsteem ja võimalus kõik oma jäädvustused salvestada kõigi vanusegrupi inimestele aina tähtsam,» rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.