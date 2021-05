Volkswageni Balti müügijuht: Eesti autoostjate eelistustes on toimunud neli suurt muutust

Ainsaar rääkis ka isesõitvatest autodest ja ennustas, et viie aasta pärast võiksid need Eestis ringi sõita. «Liiklejana tajun, et 20 aasta jooksul on keskmise inimese sõiduoskus langenud. Kui vaadata väiksemaid plekimõlkimisi, siis nende hulk on meeletult kasvanud. Sellelt poolt vaadates loodan, et isesõitvad autod tulevad väga kiiresti,» sõnas ta.