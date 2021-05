Eestlaste loodud uue digiallkirjastamise lahenduse vastu tuntakse huvi ka välismaal

Levercode ei täpsustanud riikide nimesid, kuna nendega peetavad läbirääkimised on konfidentsiaalsed. Kui see aga võetakse kasutusele, siis kujuneb LeverIDst nendes riikides sarnane lahendus nagu hetkel on Eestis mobiil-ID või Smart-ID.

«80 protsenti tänapäeva krüpteerimise süsteemidest rakendavad andmete kaitseks 1970ndatel alguse saanud RSA krüptograafiat. Kiire tehnoloogia arengu käigus oleme jõudnud lähemale kui kunagi varem kvantarvuti loomisele, mis suudaks RSA krüptograafial põhinevate räside sisendandmeid arvutada, muutes tänased autentimise süsteemid ebaturvaliseks. See tähendab, et iga aastaga muutub kasutusel olevate süsteemide turvarisk aina kõrgemaks,» rääkis LeverID loonud tehnoloogiafirma Levercode tehnoloogiajuht Oskar Poola.

«Levercode on koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ekspertidega ja teiste valdkonna spetsialistidega välja töötanud põhimõtteliselt erineva lähenemise andmete krüpteerimiseks, võimekusega toetada vastupidavaid kvant-tugevusega tuleviku krüptograafia lahendusi. Lähtudes meie visioonist, kutsusime ellu LeverID, mille eesmärgiks on saada maailma juhtivaks identiteedi autentimise ja digiallkirjastamise lahenduseks,» lisas ta.

«Töötades diplomaadina väga erinevate valitsustega üle maailma, olen lähedalt näinud karjuvat vajadust sääraste süsteemide järele. Maailmas on palju riike, kus puuduvad digitaalsed autentimise ja allkirjastamise lahendused või on need äärmiselt puudulikud. Oleme kindlad, et LeverID suudab aidata nendel valitsustel teha suurel skaalal kestlikku digipööret,» sõnas Kruuv.