Uus vandenõuteooria Tiktokis: vaktsiinivastased usuvad, et planeet saab nende omaks

Platvormil levivates videotes on Tiktoki kasutajad filminud end seljaga kaamera poole seismas ja kaugusesse vaatamas. Samal ajal on taustal ingliskeelne heliklipp 2007. aasta filmist «Transformerid», mis eesti keeles kõlab järgmiselt: «Ma olen Optimus Prime ja saadan selle sõnumi kõikidele ellu jäänud autobottidele. Me oleme siin. Me ootame.»

Videote sõnum on, et kõik, kes lasevad end vaktsineerida, surevad varsti. Mõned vandenõuteoreetikud kirjutavad isegi postituste juurde, et vaktsiini saanud inimesed surevad kolme aasta jooksul. Loomulikult ei vasta need väited tõele. Samuti tasub meenutada, et koroonaviiruse tõttu on surnud ligi 3,5 miljonit inimest üle maailma.