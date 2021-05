Microsoft saadab Internet Exploreri pensionile: brauseri lõpp saabub järgmisel aastal

«Viimase aasta jooksul olete võib-olla märganud, et oleme liikunud eemale Internet Exploreri toetamisest. Täna oleme jõudnud järgmisesse staadiumisse sellel teel: anname teada, et Internet Exploreri tulevik Windows 10-l on Microsoft Edge,» seisis Edge'i programmijuhi Sean Lyndersay teates.