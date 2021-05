Lexus toob 2025. aastaks avalikkuse ette üle kümne elektrilise mudeli

Hetkel on Lexuse mudelivalikus üheksa elektrimootoriga sõidukit, mille seas nii hübriidid kui ka täiselektriline mudel. Ligi 90 riigis müüdavatest Lexuse sõidukitest 33 protsenti põhinesid möödunud aastal elektritehnoloogial. Lääne- ja Kesk-Euroopas oli see näitaja aga märksa suurem, koguni 96 protsenti.

2025. aastaks tutvustab Lexus 20 uut või uuendatud mudelit, mille hulgas rohkem kui kümme elektrimootoriga mudelit (täiselektrilised, pistikhübriidid ja iselaadivad hübriidid). Sama aasta eesmärgiks on pakkuda iga mudeli valikus täiselektrilist versiooni. Lexus prognoosib, et 2025. aastaks kasvab nende ülemaailmne elektritehnoloogial põhinevate sõidukite müük 50 protsendini.

«Alates RX 400h turuletoomisest 2005. aastal on Lexus olnud luksusautode turul elektritehnoloogia eestvedajaks. Mudelite väljaarendamisel on seatud sihiks suurepärased sõiduomadused, aga ka keskkonnasäästlikkus. Lexus jätkab elektriliste sõidukite arendamist, et pakkuda laia valikut sõidukeid, mis vastavad sõidukijuhtide ja ühiskonna ootustele,» ütles LexusBalticu juht Raigo Kaseorg.