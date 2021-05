Hubble'i teleskoop tegi kindlaks süvakosmosest pärit müstiliste raadiosignaalide asukoha

Nende kiirete raadiopursete (FRB) allikateks on peetud nii tähti kui tulnukaid, kuid viimasega tõenäoliselt tegu pole, kirjutab Cnet.

Mullu novembris ajakirjas Nature ilmunud teadustööd seisis, et Linnutee galaktikast avastati esimene FRB ja selle tekitajaks on magnetar, mis on väga tugeva magnetväljaga neutrontäht. Aga seost FRB ja magnetari vahel pole siiski lõplikult tõestatud.

Uues teadustööd, mis ilmub ajakirjas Astrophysical Journal on välja toodud, et Hubble'i kosmoseteleskoop aitas teadlastel viie FRB asukohad kindlaks teha. Need asuvad kaugete galaktikate harudes.

Kiirete raadiopursete ehk FRB-de allikate asukohad FOTO: NASA, ESA, Alexandra Mannings (UC Santa Cruz), Wen-fai Fong

Teadustöös uuriti kaheksat FRB-d, millest enamus avastati 2019. ja 2020. aastal, aga kolme asukohta ei suudetud kindlaks teha.

FRB-de asukohtade kindlaks tegemisel mängis Hubble olulist rolli, sest Maa teleskoopidelt nägid galaktikad välja vaid väikeste täppidena. «Hubble aitas meil kas kinnitada, et nendel galaktikatel on harud või nägi see harusid, mis meile alguses ei paistnud,» ütles astrofüüsik ja teadustöö kaasautor Wen-fai Fong.

Suur hulk FRB-dest on avastatud suurtest ja võrdlemisi noortest galaktikatest. Nende asukoha tuvastamine aitab välistada kaks põhjust. Signaalid ei pärine tähtede plahvatustest ja need ei teki neutrontähtede ühinemisel.