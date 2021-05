Kuritegevusest teavitav äpp kuulutas vale inimese tagaotsitavaks ja pakkus tema tabamise eest vaevatasu

Päev hiljem selgus aga, et Citizen oli vale isiku tagaotsitavaks kuulutanud, kirjutab The Guardian.

Citizen jagab kasutajatele infot kuritegevuse kohta, mis on kogutud erinevatest allikatest. Eelmise nädala laupäeval saatis see kasutajatele teavituse väidetava süütaja kohta, kes põhjustas suure metspõlengu Californias.

Kahtlusalune, kelleks oli kodutu mees, peeti lühikeseks ajaks kinni, kuid selgus, et ta pole süütamisega seotud. Nüüdseks on kinni võetud uus kahtlusalune.

Citizeni pressiesindaja sõnul võeti foto ja teade maha kohe, kui saadi aru, et tegemist on veaga. Ta tunnistas, et vihjena saabunud infot oleks pidanud politseist kontrollima.