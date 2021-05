Kui Teise maailmasõja puhul selgus, et relvasüsteemide hulk ning nende kasutamise lihtsus kaalus üles nii mõnedki Natsi-Saksa relvade udupeenelt kavalad tehnilised detailid, siis nüüdisajal on olulised kõik relvasüsteemide omadused. Need peavad olema nutikad ja samas peab neid saama toota massiliselt. Iisrael on näide riigist, kes on suutnud koondada oma väikesele maa-alale kõrgtehnoloogilise tootmise ning arusaadavalt on vaja seda kaitsta mistahes välise ohu eest.