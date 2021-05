Kaks kärbest ühe hoobiga – hüdrogeeli membraan kogub ja puhastab joogivett

Maal on küll vett palju, kuid vaid väike osa sellest on joogikõlbulik. Magevett on nii õhus, kust seda on keeruline kätte saada, kui ka veekogudes, kus see on liialt saastunud, et seda otse tarbida.

Caltechi teadlased on oma uue leiutisega aga mõlemat probleemkohta korraga maandada üritanud. Nende tehnoloogia võti peitub hüdrogeelmembraanis, kuhu on nanoskaalal söövitatud spetsiifiline muster. Selle pinnal on hulgaliselt pisikesi struktuure, mis on disainitud kaktuse okaste järgi ning on valmistatud vett ligitõmbavast materjalist.

Hüdrogeeli membraan kogub päeval päikesevalgusest soojust, mis membraani all karbis olevat reostunud vett soojendab. Seejärel koguneb aur karbi läbipaistavale kaanele ning jookseb reservuaari. Öösel saab katte eemaldada, et sellega siis juba õhust vett koguda. Mikroskoopilised okkad meelitavad enda külge õhus hõljuvad veepiisad ning okastelt alla libisedes ühinevad need teiste tilkadega ning koonduvad lõpuks kokku, misjärel vett juba kasutada saab.