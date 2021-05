Palestiinat toetavad aktivistid ründasid Facebooki rakendust negatiivsete arvustustega

Sotsiaalmeedias kutsutakse inimesi üles andma Facebooki rakendusele hinnanguks üks tärn viiest, kirjutab NBC.

Seni on aktiviste saatnud edu. Facebooki rakenduse reiting Apple'i rakendustepoes on kukkunud 2,3 ja Google'i omas 2,4 peale. Paljud inimesed süüdistavad kommentaarides Facebooki palestiinlaste vaigistamises.

Facebooki reiting Google'i äpipoes on kukkunud 2,4 peale FOTO: Kuvatõmmis

Facebook võtab aktivistide rünnakut väga tõsiselt. Facebookist lekkinud töötajate vestlustest on näha, kuidas arutatakse, et kasutajad ei ole rahul platvormi käitumisega Iisraeli ja Palestiina konflikti ajal.

«Meie kasutajad on rahulolematud sellega, kuidas me olukorraga tegeleme. Kasutajad tunnevad, et neid tsenseeritakse ja vaigistatakse. Selle tulemusel on hakanud kasutajad protestima ja jätma arvustustes hinnanguks ühte tärni,» kirjutas üks Facebooki töötaja.

Vestlustest selgus ka, et Facebook võttis ühendust nii Apple'i kui Google'iga ja palus negatiivsed hinnangud kustutada. Apple olevat keeldunud.

Facebooki, Twitterit ja teisi sotsiaalvõrgustikke on aastaid süüdistatud Palestiinat toetavate postituste ning kontode kustutamises. Hiljuti puhkenud konflikti ajal on aktivistide sõnul see probleem veel tõsisemaks muutunud.