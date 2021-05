Küberturbefirma: saja miljoni Androidi kasutaja andmed on kergesti ligipääsetavad

«Meil õnnestus saada kätte palju delikaatset infot, sealhulgas meiliaadresse, paroole, privaatvestlusi, seadmete asukohti, kasutajanimesid ja muud,» kirjutas Check Point oma blogis ja lisas, et kui mõni kurjategija need andmed kätte saaks, siis võiks ta toime panna pettusi, identiteedivargusi ja kaaperdada kasutajate teisi kontosid.

Check Point tõi välja, et probleemid avastati 23 rakendusel, millel on kokku sada miljonit kasutajat. Need äpid hoiavad kasutajate andmeid turvamata andmebaasides ja pilveteenustes. Uurijad tõid välja, et andmetele ligi pääsemine ei võtnud palju aega ja ei ole väga keeruline inimestele, kes teavad, kust neid otsida.