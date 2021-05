«Väikeettevõtetele ning hari­dus- ja teadusorga­nisatsioonidele on see oluline kulude kokkuhoid,» selgitab CGI Eesti kosmosevaldkonna juht Martin ­Jüssi. Kuupsatelliitide missioonidele ehitatakse tarkvara tavaliselt iga kord nullist eraldi üles. See tekitab aga ka meeletu ajakulu – Jüssi sõnul võib tarkvaraarendusele minna kuni aasta. «NMF võimaldab oma standardiseeritud lähenemisega panna missioonijuhtimine püsti kahe nädalaga.»