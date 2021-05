Plastikust reaktiivkütuseni vähem kui tunniga

Plastjäätmete kogunemine on põhjustanud laiaulatusliku keskkonnakriisi. Nii makro- kui mikroplast on suureks ohuks looduskeskkonnale ning mikroplastitükkide toiduahelasse sattumine võib omada. Plastiku ringlussevõtt on aga problemaatiline. Mehaanilisi meetodeid kasutades vähenevad materjali majanduslik väärtus ja kvaliteet, keemiline ümbertöötlemine on aga kallis ja tülikas.

Ajakirjas Chem Catalysts avaldatud uuringust selgub, et WSU teadlased on aga välja töötanud katalüütilise protsessi, mille käigus levinuimat plastmaterjali, polüetüleeni, on võimalik taas-väärindada.

Temperatuuril 220˚C, kasutades süsinikukatalüsaatoril ruteeniumit ning lahustit, suudeti 90% kasutatud plastikuks muuta reaktiivkütusekomponentideks või muudeks süsivesinike põhisteks toodeteks. Protsess toimus seniste meetoditega võrreldes tunduvalt madalamal temperatuuril ja tõhusamalt. Meetod on ka paindlik - reguleerides kasutatava katalüsaatori temperatuuri, kogust või reaktsiooni aega, on võimalik protsessi vastavalt eesmärgile kohandada. Samuti usuvad töö autorid, et protsess võiks tõhusalt toimida ka teist tüüpi plastikutega.