Tardigraad (Ramazzottius varieornatus) e loimur toibub 36 tunni jooksul kümme tuhat korda suuremast rõhušokist, kui on Maa atmosfäärirõhk. FOTO: HO/AFP

Teadlased on välja pakkunud, et loimurid ehk tardigraadid – ühed maailma vastupidavaimad eluvormid suudaksid asteroididel rännates kosmoses eluseemne idanema panna. Kenti ülikooli teadlased otsustasid seda hüpoteesi testida – nad tulistasid loimurid gaasipüstolist liivale ning kontrollisid, kuidas nad erinevatel kiirustel ja rõhkude all vastu peavad.