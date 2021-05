Šveitsi ettevõte pakkus Volkswagenile Lamborghini eest üüratut summat

Pakkumise tegi Šveitsi Quantum Group AG, mis on moodustanud konsortsiumi Briti investeerimisfirma Centricus Asset Managementiga, vahendab Reuters.

Konsortsium lubas pakkumises, et Lamborghini töötajatele on töökohad kindlustatud kuni viieks aastaks ja juurde plaanitakse luua 850 töökohta. Pakkumises seisis ka, et pärast tehingut tahetakse jätkata koostööd Volkswageniga.