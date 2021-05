Instagrami uuendus: kasutajad saavad võimaluse peita postituste meeldimiste arv

Platvormi teatel tahetakse uuendusega muuta kasutajate kogemus pingevabamaks, kirjutab BBC.

Kasutajad, kes funktsiooni sisse lülitavad, näevad edaspidi postituste juures, et selle on meeldivaks märkinud üks nende jälgija «ja teised». Numbrit enam ei kuvata.

Uut funktsiooni on testitud alates 2019. aastast ja nüüd viiakse see järk-järgult kõikide kasutajateni üle maailma. «See võttis kauem aega kui lootsin, aga ma olen elevil, et saame anda inimestele suurema kontrolli,» kommenteeris Instagrami juht Adam Mosseri.

Instagrami teatel ei nähtud uuenduse katsetamisel, et see oleks kasutajate käitumist või heaolu eriliselt muutnud. Varasemalt on muretsetud, et postituste meeldimiste arv võib mõjutada kasutajate vaimset tervist või enesekindlust.

Hiljutine Oxfordi ülikooli interneti instituudi uuring ei leidnud kinnitust, et sotsiaalmeedia kasutamine kahjustaks teismeliste vaimset tervist.