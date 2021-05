Esimene täiselektriline Fiat 500 jõudis Eestisse

«Näiteks 50 kilomeetri läbimiseks on autot tarvis laadida vaid viis minutit ning juba 35 minutiga on aku laetud 80 protsendi ulatuses,» selgitas Viirand. Ta lisas, et uue masina tippkiirus on kuni 150 km/h ning kiirus 0-100 km/h saavutatakse ligikaudu üheksa sekundiga, sealjuures 0-50 km/h kõigest 3,1 sekundiga.

«Armatuurlaud on laiem, nuppe on vähem ning puhtamat pinda on rohkem. Põneva uuendusena on osadel Hybrid Fiat 500 varustustasemega mudelite puhul kasutatud istmete valmistamisel mereplastist toodetud lõnga ning naturaalse naha asemel on valikus keskkonnasõbralikum ökonahk,» tõi ta veel esile.