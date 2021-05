Küberturbe eksperdid: tumeveebis on Gmaili kontod väärtuslikumad kui pangaandmed

Eksperdid panid kokku tumeveebi 2021. aasta hinnaindeksi, mis annab ülevaate, kui väärtuslikud on häkkerite varastatud andmed, aga ka muud esemed, nagu näiteks võltsitud dokumendid. Mullu õnnestus häkkeritel varastada Microsofti, Google'i ja Mastercardi kasutajate andmeid.

Tumeveebis küsitakse häkitud Gmaili konto eest rohkem raha kui näiteks Mastercardi, Visa või American Expressi PIN-koodide eest. Gmaili konto väärtus on tumeveebis 80 dollari (66 eurot) kandis, kuid Mastercardi või Visa PIN-koodi saab kätte 25 dollariga (21 eurot).

Pangakontode andmed, kus on arvel vähemalt sada dollarit, on väärt 40 dollarit (33 eurot). Pangakontod, kus on vähemalt 2000 dollarit, maksavad 120 dollarit (99 eurot).