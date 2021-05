Tel Avivis (Iisraelis) ­tegutsev Aquarius Technologiese ­asutaja ja leiutaja Shaul Jakooby on valmis­tanud ühekolvilise sisepõlemismootori, millel on vaid 20 osa, samas kui ­traditsioonilistes sise­põlemismootorites on osi üle 200. Sama võimsusega mootorite kaaluvahegi on märkimisväärne – Aquariuse 10 kg tavalise sise­põlemismootori 200 kg vastu. ­Tavalistes sisepõlemismootorites on palju liikuvaid osi, aga kõnealusel on neid vaid üks.