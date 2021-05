Kohtudokumendid paljastavad: Google peitis ära olulised sätted, et kasutajad ei lülitaks neid välja

Google ei tahtnud, et inimesed asukohasätteid välja lülitaksid, sest need andmed aitavad ettevõttel paremini reklaame müüa, kirjutab Cnet.

Ettevõte tegi selle otsuse, kuna avastas, et kui sätted olid kergesti leitavad, siis inimesed lülitasid asukoha jälgimise välja, seisis kohtudokumentides. Google'i jaoks oli see probleem ja ettevõte survestas ka Androidi operatsioonisüsteemi kasutavate telefonide tootjaid sätteid peitma.

Arizona osariigi peaprokurör Mark Brnovich läks Google'i vastu kohtusse eelmisel aastal ja süüdistab ettevõtet kasutajate loata jälgimises. Kohtudokumentide kohaselt peatas Google kasutajate asukoha jälgimise vaid siis kui see oli sätete alt välja lülitatud.

Google nende väidetega ei nõustu. Ettevõtte pressiesindaja José Castañeda ütles The Verge'ile, et Brnovich ja konkurendid üritavad nende teenustest vale muljet jätta. «Me oleme alati privaatsusfunktsioonid oma toodetesse lisanud ja samuti on olemas võimalus kontrollida asukoha andmeid,» sõnas ta.