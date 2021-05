Nii vastuvõetamatu kui see ka ei tundnu, on teadlased juba aastaid proovinud leida viisi, kuidas nutikaid potte või isegi nutikat tualettpaberit kasutada selleks, et inimeste väljaheidetest kiire ülevaade saada. Proovide sisu profileerimine võib parandada meie arusaama soolestikus elavatest bakteritest ning Stanfordi ülikoolis arendatav nutikas tualettpott laiendab lähenemise ka uriinile, analüüsides mõlemaid inimjäätmete vorme võimalike haigustunnuste avastamiseks.