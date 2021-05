Maa lähedalt möödub teisipäeval Eiffeli torni suurune asteroid

Eiffeli torni suurune asteroid KT1 on Maale kõige lähemal Eesti aja järgi kell 17.24. Maale «lähedal» tähendab, et KT1 on siis 7,2 miljoni kilomeetri kaugusel ehk 19 korda kaugemal kui Kuu.

KT1 diameeter on 140-320 meetrit ja see lendab Maast mööda kiirusel 64 374 kilomeetrit tunnis.

NASA on lahterdanud KT1 «potentsiaalselt ohtlikuks» asteroidiks, aga see tähendab, et tegemist on kosmosekiviga, mis möödub Maale lähemalt kui 7,4 miljoni kilomeetrit ja mille läbimõõt on vähemalt 150 meetrit.