Instagram otsustas Gaza konflikti järel oma algoritmi muuta

Gaza konflikti ajal kasutasid mõlemad pooled agaralt sotsiaalvõrgustikke. Paljusid Palestiinat toetavaid sõnumeid jagati laialdaselt, kuid need said vähem tähelepanu kui originaalpostitused.

Sotsiaalvõrgustiku pressiesindaja selgitas, et algoritm eelistas varasemalt kasutajate lähemate sõprade originaalpostitusi. «See on pannud paljusid inimesi uskuma, et me surusime maha kindla vaatega postitusi. See ei olnud kindlasti eesmärk,» sõnas ta. «See puudutas kõiki jagatud postitusi olenemata nende sisust.»