ÜRO raport: autonoomsed sõjadroonid võisid iseseisvalt inimesi rünnata

Eksperdid märkisid raportis, et droonid olid programmeeritud sihtmärke ründama ilma, et operaator peaks jooksvalt käsklusi jagama. Julgeolekunõunik Zak Kellenborn tõi välja, et tegemist oli ilmselt esimese korraga, kui droonid on iseseisvalt inimesi rünnanud.