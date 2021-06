Microsoft tõi Windows 10 uuendusega tagasi tüütu hüpikakna

Windowsi uuenduse installeerinud kasutajad on hakanud saama teateid, mis kutsuvad kasutajaid üles Bingi peamiseks otsingumootoriks seadistama. Kui inimene kasutab otsingumootorina Google'it, siis saab ta teate, et «Microsoft soovitab brauseri sätteid muuta», kirjutab Techradar.

Redditis kirjutavad mitmed kasutajad, et Microsoft on hakanud viimasel ajal väga sageli Bingi teadet kuvama.

Bingi teavitused annavad kaks varianti, millest üks suunab sätteid muutma ja teine «Võib-olla hiljem» paneb hüpikakna kinni. Kui kasutaja paneb hüpikakna kinni, siis tuletab see end teatud aja möödudes uuesti meelde. Selleks, et teavitused välja lülitada, tuleb brauseri Edge aadressiribale sisestada «edge://flags», mis avab lehe «Experiments». Teavituste blokeerimiseks tuleb välja lülitada valik «Show feature and workflow recommendations».