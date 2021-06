WhatsAppi kannapööre: inimesed, kes uute tingimustega ei nõustu, saavad äppi edasi kasutada

WhatsAppi uued tingimused jõustusid 15. maist ja sellega mitte nõustuvate kasutajate kontosid lubati piirama hakata. Nüüd aga teatas Facebook, et plaanid muutusid ja kellelegi ei hakata piiranguid seadma, kirjutab The Verge.

See tähendab, et kasutajad, kes pole uute tingimustega nõustunud, saavad rakendust kasutada samamoodi nagu need, kes on nõustunud. WhatsAppi pressiesindaja sõnul saavad tingimustega mitte nõustunud kasutajad ainult pidevalt meeldetuletusi, et nad võiksid nõusoleku anda.