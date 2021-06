Ajakirjas Science Advances avaldatud uuringus kasutatakse väikeseid kummikarudega sarnanevaid želatiinist mudeleid, et kompimismeele abil valgumolekule «visualiseerida». Valkude molekulid valiti välja seetõttu, et nende struktuurid on kõige arvukamad, komplekssemad ja kõrgema resolutsiooniga 3D-kujutised, mida loodusteaduslikus hariduses kasutatakse.