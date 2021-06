Venemaa hakkab nõudma veebihiidudelt kohalikke esindusi

Eelnõu puudutab firmasid, millel on Venemaal üle 500 000 kasutaja ja see kiideti heaks esimesel lugemisel vajaminevast kolmest, teatas parlamendi alamkoda.

Venemaa on viimastel kuudel suurendanud kontrolli veebiplatvormide nagu Facebook, Twitter ja YouTube üle. President Vladimir Putini sõnul on tehnoloogiahiiud muutunud niivõrd mõjukaks, et nad on hakanud tõrjuma riike.