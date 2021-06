Alibaba veebibrauser jälgib miljonite Androidi ja iOSi kasutajate tegevust

UC Browser on maailmas populaarsuselt neljas brauser ja ainuüksi Google'i äpipoest on seda alla laaditud 500 miljonit korda. Suur osa brauseri kasutajaid on Aasias, kirjutab Forbes.

See oli populaarseim brauser Indias kuni riigi valitsus selle julgeolekukaalutlustel keelustas.

Küberturbe ekspertide sõnul on aga UC Browseri väited kasutajate privaatsusest eksitavad. Brauser kogub infot kõikide veebilehtede kohta, mida nii Androidi kui iOSi kasutajad külastavad ja saadab selle Hiinas asuvatesse Alibaba serveritesse. Samuti kogutakse kasutajate IP-aadresse, millega on võimalik inimeste asukoht linna või väiksema piirkonna täpsusega kindlaks teha.

Igale kasutajale määratakse number, millega ta on tuvastatav ja see tähendab, et Hiina ettevõte saab nende tegevust jälgida. Pole teada, mille jaoks Alibaba seda infot talletab.

«Sellist jälgimist tehakse meelega ja kasutajate privaatsus neid ei huvita,» kommenteeris jälgimise avastanud küberturbe ekspert Gabi Cirlig. Tema sõnul ei kogu ükski teine populaarne brauser samamoodi kasutajate andmeid. Cirlig märkis, et kuigi küpsised jälgivad ka inimesi, siis on need väga erinevad. «See on teine asi kui brauser võtab veebilehtede aadressid, paneb need kohvrisse ja jookseb minema,» kirjeldas ta.

Alibaba pole kasutajate jälgimist seni kommenteerinud.