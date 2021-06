Huawei esitles uusi nutiseadmeid ja operatsioonisüsteemi Harmony OS 2

Huawei tarbijatoodete tegevjuht Richard Yu selgitas uusi seadmeid ja operatsioonisüsteemi tutvustaval üritusel, et seadmed muutuvad tänapäeva maailmas üha nutikamaks ja on kõikjal omavahel ühendatud. «Harmony OS operatsioonisüsteem ja valik sellel põhinevaid nutiseadmeid on järjekordseks näiteks meie soovist pakkuda parimat võimalikku kasutajakogemust,» märkis ta.