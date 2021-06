Meedia: Trump pani oma blogi kinni, kuna seda mõnitati väikese kasutajate arvu pärast

Washington Posti andmetel andis Trump käsu blogi From the Desk of Donald Trump sulgeda, kuna mõnitati selle väikest külastajate hulka. Viimasel päeval, kui blogi veel internetis oli, jagati selle postitusi Twitteris ja Facebookis 1500 korda. Samas Trumpi postitused Twitteris said mõnikord miljoneid reaktsioone.