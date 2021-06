NASA kavatseb 30 aasta järel minna jälle Veenust uurima

NASA saatis viimati 1989. aastal kosmoseaparaadi uurima Veenust, mis teadlaste hinnangul võis olla esimene eluks kõlbulik planeet meie päikesesüsteemis. Kaks uut missiooni Veenusele peaks startima vahemikus 2028-2030, kirjutab The Guardian.

«On jahmatav, kui vähe me teame Veenuse kohta, aga nende missioonidega õpime rohkem planeedi kohta alustades pilvedest taevas kuni vulkaanide ja planeedi sisemuseni,» ütles NASA teadur Tom Wagner. «Me taasavastame planeedi.»

Missioon Davinci+ teeb mõõtmisi Veenuse atmosfääris, et aru saada, kuidas see tekkis ja arenes ning selgitada välja, kas planeedil oli kunagi ookean. See teeb ka kõrge kvaliteediga pilte Veenusest.