Elon Muski kosmoseettevõte asutab Leedus tütarettevõtte

«See käik ei ole veel investeeringu mõttes suur, kuid see avab häid võimalusi tulevikuks. Nad vajavad ka maapealseid jaamasid ja ma ei tea, kas nad on huvitatud meie territooriumist ja kas nad seda vajavad,» ütles Lasas.

SpaceX-i täpsed investeerimisplaanid Leedus ei ole veel selged, lausus ta, kuid lisas, et Starlinki interneti saabumine on elanikele ja idufirmadele hea.

«Olles esimeste seas, kellel on Starlinki ühendus, saame me luua selle platvormi abil tehnoloogiat. See on suur asi, ma arvan, ja see on väikesele riigile hea võimalus selles valdkonnas juhtrollis olla,» rääkis ta.