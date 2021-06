Fiat plaanib aastast 2030 toota ainult elektriautosid

«Aastatel 2025 kuni 2030 muutub meie tootevalik järk-järgult ainult elektriliseks. See on Fiati jaoks radikaalne muutus,» ütles Fiati tegevjuht Olivier François. «Otsus uue ning ainult elektrilise 500 turule toomise kohta tehti tegelikult juba enne koroonapandeemiat. Me olime juba siis teadlikud, et maailma jaoks ei saa enam kompromisse teha. Me peame kiirelt tegutsema ja planeedi Maa heaks midagi tegema.»