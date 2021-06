Mootorikütuseks sobib ka informatsioon – ja üsna edukalt

Väljaandes Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) avaldatud mootori disaini kirjeldus võib endaga kaasa tuua arengu arvutite ja bio-nanotehnoloogiate kiiruses ja maksumuses. Arusaam, kuidas kiiresti ja tõhusalt informatsiooni «tööks» teisendada, võib aluse panna infomootorite ehitamise ka päriselus.

Mõtte sellisest mootorist pakkus esmakordselt välja juba 150 aasta eest, kuid nende ehitamine sai võimalikuks alles hiljuti. Autorite sõnul on nad mootorit süstemaatiliselt uurides ning õigeid süsteemitunnuseid valides suutnud selle võimsuse viia senistest sarnastest rakendustest üle kümne korra kaugemale.

SFU teadlaste projekteeritud infomootor on ehitatud vette sukeldatud mikroskoopilisest kübemest, mis on kinnitatud vedru külge, mis omakorda on kinnitatud liikuvale alusele. Osake hakkab termilise liikumise tõttu üles-alla hüplema.

Kui toimub tõusev hüpe, liigutatakse alust vastuseks üles, kui toimub langushüpe, siis tuleb oodata järgmist ülestõuget. Nii tõuseb lõpuks kogu süsteem, kasutades vaid teavet osakese asukoha kohta. Seda protsessi korrates tõstetakse osake suurtesse kõrgustesse, misjuures säilitatakse märkimisväärne kogus gravitatsioonilist energiat ilma, et osakest otseselt ülespoole tõmbama peaks.