Apple peab väidetavalt läbirääkimisi Hiina autoakude tarnijatega

Aruteludes võib toimuda muutusi ning pole selge, kas kokkulepped CATL-i või BYD-iga saavutatakse, ütlesid inimesed, kes keeldusid oma nime avaldamast, kuna arutelud on eraviisilised, vahendab Reuters.

Apple on seadnud potentsiaalsetele akutarnijatele tingimuseks tootmisüksuste rajamise Ameerika Ühendriikidesse, ütlesid kaks allikat.

USA presidendi Joe Bideni administratsiooni kõrgem ametnik kinnitas seda tingimust teisipäeval.

«Minu arusaam on, et Apple plaanib ehitada täiustatud akutootmise tehased siia USA-sse,» ütles Valge Maja majandusnõunik Jared Bernstein Reutersile.

«See on täiesti kooskõlas sellega, millest president on rääkinud seoses tarneahelate USA-sse toomisega, eriti valdkondades, kus me võime haarata globaalse turuosa,» ütles ta.

CATL, kes varustab suuri autotootjaid, sealhulgas Teslat, ei soovi ehitada tehast Ameerikasse Washingtoni ja Pekingi vaheliste poliitiliste pingete ja ka kuluprobleemide tõttu, ütlesid kaks allikat.

Praegusel hetkel pole selge, kas Apple räägib ka teiste akutootjatega.

Apple, kes ei ole veel oma autoplaanide kohta avalikku teadaannet teinud, keeldus kommenteerimast. CATL, maailma suurim autoakude tootja, ja BYD, maailma suuruselt neljas akutootja, keeldusid samuti kommenteerimast.

Neli allikat ütlesid, et Apple pooldab liitium-raudafosfaatakude kasutamist, mille tootmine on odavam, sest neis kasutatakse rauda, mitte niklit ja koobaltit, mis on kallimad.

Ettevõte on töötanud isesõitva auto tehnoloogia kallal ja on seadnud endale eesmärgiks toota 2024. aastal sõiduauto, vahendas Reuters detsembris.

Asjaga kursis olevad inimesed on varem öelnud, et Apple'i kavandatav elektriauto võib sisaldada nende enda läbimurdelist akutehnoloogiat. Praegusel hetkel pole selge, kas arutelud CATL-i ja BYD-iga hõlmavad Apple'i enda tehnoloogiat või disainilahendusi.

Arutelud toimuvad ajal, mil USA valitsus soovib meelitada elektrisõidukite tootmist riiki. Bideni kavandatud 1,7 triljoni dollari suurune infrastruktuurikava sisaldab 174 miljardi dollari suurust eelarvet kodumaise elektriautode turu edendamiseks, kasutades selleks näiteks maksusoodustusi ja toetusi akutootjatele.

Paljud akutootjad on suurendanud tootmist, et rahuldada kasvavat ülemaailmset nõudlust, kuna autotootjad on kiirendanud üleminekut elektrisõidukitele, et täita karmimaid heitkoguste eeskirju, mille eesmärk on võidelda globaalse soojenemise vastu.

Hiina akutootjad on kasvanud kiiremini kui nende välismaised konkurendid ning seda tänu maailma suurima elektriautode turu edasisele laienemisele, teatas SNE Research oma juunis avaldatud aruandes.