Facebooki tulevasel nutikellal on väidetavalt eemaldatav kaamera

Facebook kasutab uudset lähenemist oma esimesele nutikellale, mida ettevõte ei ole veel avalikult kinnitanud, kuid plaanib tuua turule järgmise aasta suvel. Kell on ekraaniga, millel on kaks kaamerat, mida saab randmest lahti võtta, et teha pilte ja videoid, mida saab jagada Facebooki rakenduste, sealhulgas Instagrami kaudu, vahendab The Verge.

Kella esiküljel olev kaamera on olemas peamiselt videokõnede tegemiseks, samas kui tagaküljel olevat 1080p autofookusega kaamerat saab kasutada filmimiseks, kui see on randmel olevast roostevabast terasest raamist eemaldatud. Facebook teeb koostööd teiste ettevõtetega, et luua lisaseadmeid, näiteks eemaldatud kaamerakeskuse kinnitamiseks seljakottidele, ütlesid kaks projektiga kursis olevat inimest, kes mõlemad palusid anonüümsust, et rääkida ilma Facebooki loata.

Nutikella idee on julgustada kella omanikke kasutama seda nii, nagu praegu kasutatakse nutitelefone. See on osa Facebooki tegevjuhi Mark Zuckerbergi plaanist luua rohkem tarbijaseadmeid, mis lähevad ringiga Apple'ist ja Google'ist mööda, kes on kaks domineerivat telefoni operatsioonisüsteemide loojat, kes suuresti kontrollivad Facebooki võimet jõuda inimesteni.

Kavandatav seade on Facebooki esimene samm spetsiaalselt randmele mõeldud riistvara välja töötamisel, mis avab veel ühe konkurentsiala Apple'iga ajal, mil kaks tehnoloogiagiganti on praegusel hetkel üksteisega rindeliinidel vastandunud. Apple on end agressiivselt positsioneerinud eraelu puutumatuse kaitsjana, piirates seda, milliseid andmeid võivad Facebooki-sugused rakendused koguda, samas kui Facebooki on aastaid piiranud skandaalid seoses kasutajaandmete käitlemisega. See dünaamika võib tekitada Facebookile raskusi, et veenda inimesi oma tulevast Apple Watchi konkurenti ostma, eriti kuna Facebook kavatseb seda kella ka läbi südame löögisageduse mõõtmisega fitness-seadmena müüa.

Facebook teeb koostööd mobiilsideoperaatoritega, et toetada kella LTE-ühenduvust, mis tähendab, et see ei pea töötamiseks olema ühendatud telefoniga, ja seda kavatsetakse müüa oma kauplustes, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Kell tuleb valges, mustas ja kuldses värvitoonis ning Facebook loodab esialgu müüa oma nutikellasid kuuekohalises mahus. See on väga väike hulk kogu nutikellade turust - Apple müüs näiteks Counterpoint Researchi andmetel eelmisel aastal 34 miljonit kella.

Facebooki eesmärk on tuua esimene kella mudel müüki 2022. aasta suvel ning töötab juba teise ja kolmanda põlvkonna kella kallal järgnevateks aastateks. Allikate sõnul läheb uus kell müüki umbes 400 dollarise hinnasildiga, kuid hind võib veel muutuda. Kuigi see on ebatõenäoline, võib Facebook kella ka mitte toota, sest seade ei ole veel masstootmisse jõudnud ega pole isegi veel saanud ametlikku nime.

Facebooki kogemus riistvara tootmisel on puudulik. Nende 2013. aasta telefon, mis toodeti koos HTC-ga oli suur läbikukkumine ning nad ei ole veel avalikustanud oma Oculus VR-peakomplektide või koduseks videovestluseks mõeldud Portal-vahendi müüginumbreid. Hiljutistes intervjuudes on juhid siiski öelnud, et Oculus Quest 2 peakomplekti müüginumbrid on ületanud kõikide eelnevate Oculuse peakomplektide müüginumbreid kokku.