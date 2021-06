Norra firma Wind Catching Systems (WCS) on välja tulnud tuulegeneraatorite süsteemiga, mis suudab ettevõtte sõnul genereerida viis korda rohkem energiat kui maailma suurim üksikturbiin. Tegemist on ka kuluefektiivsema lahendusega, mis on piisav selleks, et võrguhindadele kohest konkurentsi pakkuda.