Microsoft lõpetab 14. oktoobril 2025 Windows 10 toe pakkumise, vahendab The Verge. See tähistab veidi üle 10 aasta operatsioonisüsteemi esmakordsest kasutuselevõtust. Microsoft avalikustas Windows 10 kasutuselt kõrvaldamise kuupäeva operatsioonisüsteemi elutsükli lehel.

Thurrotti andmetel on see esimene kord, kui Microsoft kirjeldab Windows 10 toe pakkumise lõppemist. Varasemalt oli dokumenteeritud ainult see, «millal konkreetsete Windows 10 versioonide tugi lõppeb», mitte aga kogu operatsioonisüsteemi tugi. See võib olla järjekordne vihje sellele, et uus Windowsi versioon on tulemas.