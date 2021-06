Lancia taassündi hakkab juhtima endine Citroëni tippdisainer

See on teine kord, kui Ploué'le antakse ülesandeks juhtida automargi taassündi läbi disaini. 1999. aastal sai ta Citroëni stiilijuhiks, juhtides kaubamärgi maine ulatuslikku muutmist, tuues turule julge stiiliga mudeleid, sealhulgas C4, C5, C6 ja DS3.

Oma hiljutise ametisse nimetamise kohta ütles ta järgmist: «Lancia taaselustamine on tõeliselt põnev väljakutse. Lancia on ikooniline kaubamärk, mille ajalooline keskne positsioon Euroopas taastatakse, kasutades ära selle tohutut potentsiaali».

Lancia tegutseb praegu ainult oma koduturul Itaalias ja pakub vaid ühte mudelit: aastakümnetetagust Fiat 500-l põhinevat superminit Ypsilon. Nii Ypsiloni kui ka suuremat Deltat müüdi varem Euroopas väljaspool Itaaliat Chrysleri kaubamärgi all, kuid 2017. aastal eemaldati see turult, et FCA saaks keskenduda rohkem Jeepi kaubamärgi laiendamisele.

Lancia taaselustamise konkreetseid plaane ei ole veel avalikustatud, kuid on tõenäoline, et kaubamärk toetub suuresti Alfa Romeo poolt kasutatud platvormidele ja jõuallikatele. Tõenäoliselt hakkab Lancia tootma premium-klassi autosid ning usutakse, et Lancia muutub Alfa Romeo jaoks samaks, mis DS on Citroëni jaoks.