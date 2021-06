Pink Floydi liige keeldus Facebooki pakkumisest, nimetades Zuckerbergi «üheks maailma võimsaimaks idioodiks»

Roger Waters ütles, et Facebook palus kasutada 1979. aasta teost «Another Brick in the Wall, Part 2» Instagrami reklaami jaoks.

«See saabus täna hommikul, koos tohutu, tohutu suure rahalise pakkumisega,» ütles Waters hiljutisel Julian Assange'i toetuseks korraldatud üritusel. «Ja vastus on: «F*** you. No f****** way»,» vahendas ajakiri Rolling Stone.

Ta lisas: «Ma mainin seda ainult sellepärast, et see on nende salakaval liikumine, et võtta üle absoluutselt kõik. Ma ei ole osa selle pullis***st, Zuckerberg.»

Pink Floyd on alati keeldunud lubamast nende muusikat kasutatada mis tahes reklaamides, mis ei ole «heal eesmärgi jaoks».

Waters luges Assange'i üritusel ette Facebooki kirja, kus on kirjas: «Me tunneme, et selle loo tuumikmõte on tänapäeval ikka veel nii aktuaalne ja vajalik, mis näitab seda, kui ajatu see teos on.»

Waters jätkas, et tehnoloogiahiid, mis on sattunud kasutajate ja valitsuste kriitika alla maksu-, privaatsus- ja tsensuuriküsimuste tõttu, tahtis «teha Facebooki ja Instagrami võimsamaks, kui nad juba on, et nad saaks jätkuvalt tsenseerida meid kõiki siin saalis ja takistada Julian Assange'i lugu avalikkuse ette jõudmas, et üldsus saaks öelda: «Mida?. Ei. Mitte enam.»»

Laulja ründas ka Zuckerbergi, viidates enne Facebooki loodud rakendusele FaceMashile, läbi mille sai Zuckerbergi vanas ülikoolis Harvardis hinnata naiste välimust.