Mikrorobot kallistab plastitükid ohutuiks

Kuna mikroplaste, alla 5mm suuruseid plastiosakesi, mis võivad enda pinnale adsorbeerida raskmetalle ja muid saasteaineid, on väga keeruline välitingimustest kokku koguda, on avaldatud töö autorid pakkunud välja mitmeid mooduseid, kuidas päikesevalgust kasutatavate katalüsaatorite abil polümeersete materjalide jääke lõhkuda. Samas on katalüsaatorite ja pisikeste plastitükkide kokkuviimine üsna keerukas ülesanne, mis nõuab tavaliselt eeltöötlusi või kohmakaid mehaanilisi abivahendeid. Martin Pumera on koos oma kolleegidega aga loonud katalüsaatori, mis liigub ise mikroosakeste juurde, kapseldab need endasse ning seejärel lagundab need.