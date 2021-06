SLS on esimene rakett NASA Artemis-1 missioonil, mille aames on planeeritud ka koloonia rajamine Kuu lõunapinnale. FOTO: NASA

NASA sai möödunud nädala lõpus valmis oma esimese Space Launch Systemi (SLS) raketi, millega plaanitakse astronaudid Kuule viia. Kuid mitte ainult - SLS on esimene rakett NASA Artemis-1 missioonil, mille raames on planeeritud ka koloonia rajamine Kuu lõunapinnale, et luua teadlastele jätkusuutlik uurimiskeskkond.