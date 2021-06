Kasutame looduses leiduvat – vesi puhtaks hundinuia ja puiduga

Rakveres katsetatakse põhjasetete ohtlikest ainetest puhastamiseks ja pinnavee kvaliteedi parandamiseks nii ujuvsaarte kui ka hakkpuidul põhineva nitraadifiltriga. Projekti uurimisgrupi juhi, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse peaspetsialisti Vallo Kõrgmaa sõnul toimivad lahendused nii reo-, sademe- kui ka mere- ja pinnavee puhastamiseks, kuid meie piirkonnas neid veel teadlikult rakendatud ei ole. Just nimelt teadlikult, sest tegelikult on need meetodid looduses niisamagi olemas.

Seega ei ole tegu kõrgtehnoloogiliste ega kuidagi ennekuulmatute lahendustega, kuid nii on ehk paremgi – looduslähedaselt toimides ei ole vaja suurt muret tunda ei haruldaste materjalide kulutamise, süsteemide hoolduse ega jäätmete utiliseerimise pärast. Tuleb välja, et tehnoloogia on niivõrd lihtne ja odav, et paraja tahtmise ja teadmiste korral suudaks igaüks oma kodutiiki midagi analoogset valmis meisterdada.