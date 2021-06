Eesti ettevõtte tehisintellekt loob 3D-sisu liitreaalsuse platvormidele

Sel aastal pakub VivaTech aga koostöös Eesti ettevõttega Alpha AR enda külastajatele hübriidset virtuaallahendust. See tähendab seda, et lisaks kohapeal toimuvatele üritustele saab kogeda konverentsil esitletud innovatsioone ka digitaalsel kujul läbi 3D-lahenduste. Nii saab konverentsist osa veelgi enam tehnoloogiaeksperte üle terve maailma.

«Liitreaalsuse populaarsus on tõusuteel ja meie ettevõte on seda võimalust ära kasutanud. Eriti COVID-19 järgses maailmas on näha, et liitreaalsus on muutumas uueks standardiks. Kui 3D sisu loomisel teeb suurema osa tööst ära tehisintellekt, siis aitab see kaasa liitreaalsuse lahenduste oluliselt suuremale kasvule. Inimestele meeldib, kui asjad saavad kiirelt ja lihtsalt valmis,» selgitab ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuht Madis Alesmaa.