Veebi lähtekood müüakse leiutaja Berners-Lee poolt NFT-na

World Wide Web'i NFT oksjon pealkirjaga «See muutis kõike» toimub Londonis 23. kuni 30. juunini ning pakkumised algavad 1000 dollarist. Oksjoni tulu läheb Berners-Lee ja tema abikaasa poolt toetatud algatustele, teatas oksjoni korraldav Sotheby's CNBC vahendusel.

NFT-d on digitaalsete varade liik, mille eesmärk on näidata, et keegi on unikaalse virtuaalse eseme, näiteks veebipõhiste piltide ja videote või isegi spordikaartide omanik.

NFT sisaldab originaalfaile, mis sisaldavad Berners-Lee kirjutatud lähtekoodi, koodi animeeritud visualiseeringut, Berners-Lee kirjutatud kirja koodi ja selle loomise kohta ning kogu koodi kujutavat digitaalset postrit. Kõik need on digitaalselt allkirjastatud Berners-Lee poolt.

See on esimene kord, kui Berners-Lee on saab rahalist kasu sellest, mida peetakse laialdaselt üheks meie aja tähtsaimaks leiutiseks.

NFT mull

Märtsis müüs Lõuna-Carolinas asuv graafiline disainer Beeple, kelle tegelik nimi on Mike Winkelmann, Christie's oksjonil NFT-i rekordilise 69 miljoni dollari eest. Twitteri tegevjuht Jack Dorsey müüs samal kuul oma esimese säutsu NFT-na 2,9 miljoni dollari eest.

Eelmisel neljapäeval müüdi haruldane digitaalne avatar nimega CryptoPunk üle 11,7 miljoni dollari eest Sotheby's oksjonil. Turgu jälgiva veebisaidi Nonfungible andmetel ulatus NFT-de kogumüük selle aasta esimeses kvartalis silmapaistva 2 miljardi dollarini.