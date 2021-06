Läbimurre: Facebook leidis viisi deepfake´ide tuvastamiseks

Deepfake´id on fotod ja videod, mis on muudetud tehisintellekti poolt nii, et nad paistaksid tõelised. Taoline tehnoloogia on aasta jooksul nii kaugele arenenud, et aina raskem on palja silmaga tõelise ja võltsi eristamine. Selliste piltide ja videote suurim oht on valeteabe jagamine pahatahtlikel eesmärkidel.